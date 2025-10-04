Utforska ThankYouSonicGod(TYSG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TYSG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ThankYouSonicGod(TYSG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TYSG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om TYSG TYSG prisinformation TYSG officiell webbplats TYSG tokenomics TYSG Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / ThankYouSonicGod (TYSG) / Tokenomik / ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ThankYouSonicGod(TYSG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD thankyousonicgod tokenomics Information om thankyousonicgod ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ThankYouSonicGod(TYSG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på ThankYouSonicGod(TYSG) Köp TYSG nu! ThankYouSonicGod (TYSG) Information Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers. Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers. Officiell webbplats: https://thankyousonicgod.com/ ThankYouSonicGod (TYSG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ThankYouSonicGod (TYSG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TYSG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TYSG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TYSG:s tokenomics, utforska TYSG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TYSG Vill du veta vart TYSG kan vara på väg? På TYSG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TYSG-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn