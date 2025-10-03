Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Thank You Abstract God(TYAG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:48:49 (UTC+8)
USD

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Thank You Abstract God(TYAG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 212.38K
Totalt utbud:
$ 991.23M
Cirkulerande utbud
$ 991.23M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 212.38K
Högsta någonsin:
$ 0.00192185
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00021426
Thank You Abstract God (TYAG) Information

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

Officiell webbplats:
https://abstractgod.xyz/

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Thank You Abstract God (TYAG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TYAG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TYAG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TYAG:s tokenomics, utforska TYAG-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för TYAG

Vill du veta vart TYAG kan vara på väg? På TYAG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

