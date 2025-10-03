TempleDAO (TEMPLE) Tokenomics

TempleDAO (TEMPLE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om TempleDAO(TEMPLE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 18:04:31 (UTC+8)
USD

TempleDAO (TEMPLE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TempleDAO(TEMPLE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 90.07M
$ 90.07M$ 90.07M
Totalt utbud:
$ 23.77M
$ 23.77M$ 23.77M
Cirkulerande utbud
$ 23.72M
$ 23.72M$ 23.72M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 90.25M
$ 90.25M$ 90.25M
Högsta någonsin:
$ 3.95
$ 3.95$ 3.95
Lägsta någonsin:
$ 0.186329
$ 0.186329$ 0.186329
Aktuellt pris:
$ 3.8
$ 3.8$ 3.8

TempleDAO (TEMPLE) Information

TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue.

Officiell webbplats:
https://www.templedao.link/rituals

TempleDAO (TEMPLE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i TempleDAO (TEMPLE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TEMPLE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TEMPLE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TEMPLE:s tokenomics, utforska TEMPLE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för TEMPLE

Vill du veta vart TEMPLE kan vara på väg? På TEMPLE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

