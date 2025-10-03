Utforska Tellor Tributes(TRB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Tellor Tributes(TRB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TRB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Tellor Tributes (TRB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Tellor Tributes(TRB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 91.82M $ 91.82M $ 91.82M Totalt utbud: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Cirkulerande utbud $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (värdering efter full utspädning): $ 94.21M $ 94.21M $ 94.21M Högsta någonsin: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 Lägsta någonsin: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 Aktuellt pris: $ 33.73 $ 33.73 $ 33.73 Tellor Tributes (TRB) Information Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, "Tellor", utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor's token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Officiell webbplats: http://www.tellor.io/ Tellor Tributes (TRB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Tellor Tributes (TRB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TRB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TRB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.