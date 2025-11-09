teleBTC Pris idag

Livepriset för teleBTC (TELEBTC) idag är $ 101,840, med en förändring på 1.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TELEBTC till USD är$ 101,840 per TELEBTC.

teleBTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 519,944, med ett cirkulerande utbud på 5.11 TELEBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades TELEBTC mellan $ 100,334 (lägsta) och $ 103,234 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 129,019, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TELEBTC med -0.02% under den senaste timmen och -7.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

teleBTC (TELEBTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 519.94K$ 519.94K $ 519.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 519.94K$ 519.94K $ 519.94K Cirkulationsutbud 5.11 5.11 5.11 Totalt utbud 5.10898931 5.10898931 5.10898931

Det aktuella börsvärdet för teleBTC är $ 519.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TELEBTC är 5.11, med ett totalt utbud på 5.10898931. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 519.94K.