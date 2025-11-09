TEKTIAS Pris idag

Livepriset för TEKTIAS (TKT) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TKT till USD är-- per TKT.

TEKTIAS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,893.27, med ett cirkulerande utbud på 96.00M TKT. Under de senaste 24 timmarna handlades TKT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01329354, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TKT med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TEKTIAS (TKT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Cirkulationsutbud 96.00M 96.00M 96.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för TEKTIAS är $ 4.89K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TKT är 96.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.10K.