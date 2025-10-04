TeddyOnHeels (TOH) Tokenomics
$TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure!
TeddyOnHeels (TOH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i TeddyOnHeels (TOH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet TOH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många TOH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
