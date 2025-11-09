Teddy the Tile Doge Pris idag

Livepriset för Teddy the Tile Doge (TEDDY) idag är --, med en förändring på 13.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TEDDY till USD är-- per TEDDY.

Teddy the Tile Doge rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 21,772, med ett cirkulerande utbud på 929.60T TEDDY. Under de senaste 24 timmarna handlades TEDDY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TEDDY med -0.60% under den senaste timmen och -11.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K Cirkulationsutbud 929.60T 929.60T 929.60T Totalt utbud 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

