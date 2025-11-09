Livepriset för Teddy the Tile Doge idag är 0 USD.TEDDY börsvärdet är 21,772 USD. Följ prisuppdateringar för TEDDY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Teddy the Tile Doge idag är 0 USD.TEDDY börsvärdet är 21,772 USD. Följ prisuppdateringar för TEDDY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Teddy the Tile Doge (TEDDY) idag är --, med en förändring på 13.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TEDDY till USD är-- per TEDDY.
Teddy the Tile Doge rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 21,772, med ett cirkulerande utbud på 929.60T TEDDY. Under de senaste 24 timmarna handlades TEDDY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig TEDDY med -0.60% under den senaste timmen och -11.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Marknadsinformation
$ 21.77K
$ 21.77K$ 21.77K
--
----
$ 21.77K
$ 21.77K$ 21.77K
929.60T
929.60T 929.60T
929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0
Det aktuella börsvärdet för Teddy the Tile Doge är $ 21.77K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TEDDY är 929.60T, med ett totalt utbud på 929598213267094.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.77K.
Teddy the Tile Doge Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-0.60%
-13.81%
-11.83%
-11.83%
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Teddy the Tile Doge till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Teddy the Tile Doge till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Teddy the Tile Doge till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Teddy the Tile Doge till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-13.81%
30 dagar
$ 0
-48.50%
60 dagar
$ 0
-34.71%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för Teddy the Tile Doge
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TEDDY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Teddy the Tile Doge potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Teddy the Tile Doge kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TEDDY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Teddy the Tile Doge Price Prediction.
Vad är Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it!
Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats!
Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025.
We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing.
The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk.
The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day.
We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
Folk frågar också: Andra frågor om Teddy the Tile Doge
Hur mycket kommer 1 Teddy the Tile Doge att vara värd år 2030?
Om Teddy the Tile Doge skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Teddy the Tile Doge-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Teddy the Tile Doge idag?
Priset för Teddy the Tile Doge är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Teddy the Tile Doge fortfarande en bra investering?
Teddy the Tile Doge förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i TEDDY, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Teddy the Tile Doge?
Teddy the Tile Doge till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Teddy the Tile Doge?
Livepriset för TEDDY uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Teddy the Tile Doge i den valuta du föredrar, besök TEDDY Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Teddy the Tile Doge?
Priset på TEDDY påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,700.18
-0.01%
ETH
3,370.69
-0.17%
SOL
155.97
-0.45%
UCN
1,496.97
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för TEDDY på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret TEDDY/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Teddy the Tile Doges kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Teddy the Tile Doge-priset att stiga i år?
Teddy the Tile Doge priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Teddy the Tile Doge (TEDDY) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:24:13 (UTC+8)
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.