TeamWater Pris idag

Livepriset för TeamWater (WATER) idag är $ 0.00002913, med en förändring på 6.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WATER till USD är$ 0.00002913 per WATER.

TeamWater rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 29,123, med ett cirkulerande utbud på 999.71M WATER. Under de senaste 24 timmarna handlades WATER mellan $ 0.00002906 (lägsta) och $ 0.00003116 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00504707, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002408.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WATER med +0.17% under den senaste timmen och +15.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

TeamWater (WATER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K Cirkulationsutbud 999.71M 999.71M 999.71M Totalt utbud 999,711,912.992829 999,711,912.992829 999,711,912.992829

Det aktuella börsvärdet för TeamWater är $ 29.12K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WATER är 999.71M, med ett totalt utbud på 999711912.992829. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.12K.