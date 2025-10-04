Utforska Team556(TEAM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TEAM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Team556(TEAM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TEAM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Team556 (TEAM) / Tokenomik / Team556 (TEAM) Tokenomics

Team556 (TEAM) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 188.38K
Totalt utbud: $ 999.85M
Cirkulerande utbud $ 702.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 268.31K
Högsta någonsin: $ 0.00115642
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.0002683

Team556 (TEAM) Information

Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions.

Officiell webbplats: https://www.team556.com

Team556 (TEAM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Team556 (TEAM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet TEAM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många TEAM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.