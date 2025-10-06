Tardigrades Cult (TARD) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 lägsta under 24-timmar $ 0 $ 0 $ 0 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0$ 0 $ 0 högsta under 24-timmar $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Lägsta pris $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) -- Prisändring (7D) +6.76% Prisändring (7D) +6.76%

Tardigrades Cult (TARD) priset i realtid är $0.0000069. Under de senaste 24 timmarna har TARD handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. TARDs högsta pris genom tiderna är $ 0.00016939, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000647.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har TARD förändrats med -- under den senaste timmen, -- under 24 timmar och +6.76% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Cirkulationsutbud 993.36M 993.36M 993.36M Totalt utbud 993,357,004.491082 993,357,004.491082 993,357,004.491082

Det aktuella börsvärdet för Tardigrades Cult är $ 6.86K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av TARD är 993.36M, med ett totalt utbud på 993357004.491082. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.86K.