Livepriset för Taoillium (SN109) idag är $ 0,618294, med en förändring på 8,79% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN109 till USD är$ 0,618294 per SN109.

Taoillium rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 860.836, med ett cirkulerande utbud på 1,40M SN109. Under de senaste 24 timmarna handlades SN109 mellan $ 0,605624 (lägsta) och $ 0,685796 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1,046, medan det lägsta priset någonsin var $ 0,344796.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN109 med -%0,10 under den senaste timmen och -%35,31 under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Taoillium (SN109) Marknadsinformation

