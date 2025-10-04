Utforska TaleCraft(CRAFT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CRAFT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska TaleCraft(CRAFT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CRAFT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CRAFT CRAFT prisinformation CRAFT officiell webbplats CRAFT tokenomics CRAFT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / TaleCraft (CRAFT) / Tokenomik / TaleCraft (CRAFT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om TaleCraft(CRAFT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD talecraft tokenomics Information om talecraft TaleCraft (CRAFT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för TaleCraft(CRAFT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Totalt utbud: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerande utbud $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (värdering efter full utspädning): $ 76.90K $ 76.90K $ 76.90K Högsta någonsin: $ 16.6 $ 16.6 $ 16.6 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00256334 $ 0.00256334 $ 0.00256334 Läs mer om priset på TaleCraft(CRAFT) Köp CRAFT nu! TaleCraft (CRAFT) Information The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Officiell webbplats: https://talecraft.io/ TaleCraft (CRAFT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i TaleCraft (CRAFT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CRAFT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CRAFT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CRAFT:s tokenomics, utforska CRAFT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CRAFT Vill du veta vart CRAFT kan vara på väg? På CRAFT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CRAFT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn