Tairon Pris idag

Livepriset för Tairon (TAIRO) idag är $ 0.00535186, med en förändring på 65.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TAIRO till USD är$ 0.00535186 per TAIRO.

Tairon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 271,296, med ett cirkulerande utbud på 50.00M TAIRO. Under de senaste 24 timmarna handlades TAIRO mellan $ 0.00314366 (lägsta) och $ 0.00684897 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.258846, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00244984.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TAIRO med -7.75% under den senaste timmen och +5.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Tairon (TAIRO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 271.30K$ 271.30K $ 271.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 542.59K$ 542.59K $ 542.59K Cirkulationsutbud 50.00M 50.00M 50.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

