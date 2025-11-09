syrupUSDT Pris idag

Livepriset för syrupUSDT (SYRUPUSDT) idag är $ 1.1, med en förändring på 0.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SYRUPUSDT till USD är$ 1.1 per SYRUPUSDT.

syrupUSDT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,279,576,716, med ett cirkulerande utbud på 1.16B SYRUPUSDT. Under de senaste 24 timmarna handlades SYRUPUSDT mellan $ 1.1 (lägsta) och $ 1.1 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.093.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SYRUPUSDT med +0.01% under den senaste timmen och +0.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Cirkulationsutbud 1.16B 1.16B 1.16B Totalt utbud 1,161,659,294.355003 1,161,659,294.355003 1,161,659,294.355003

