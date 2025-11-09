Synthetix sUSD Pris idag

Livepriset för Synthetix sUSD (SUSD) idag är $ 0.971393, med en förändring på 0.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUSD till USD är$ 0.971393 per SUSD.

Synthetix sUSD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 42,405,137, med ett cirkulerande utbud på 43.66M SUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades SUSD mellan $ 0.968653 (lägsta) och $ 0.980146 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.45, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.429697.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUSD med +0.05% under den senaste timmen och -1.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Synthetix sUSD (SUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 42.41M$ 42.41M $ 42.41M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 42.41M$ 42.41M $ 42.41M Cirkulationsutbud 43.66M 43.66M 43.66M Totalt utbud 43,659,764.20210805 43,659,764.20210805 43,659,764.20210805

