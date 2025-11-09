Syncoin Pris idag

Livepriset för Syncoin (SNC) idag är $ 29.83, med en förändring på 1.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SNC till USD är$ 29.83 per SNC.

Syncoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,291,861, med ett cirkulerande utbud på 43.31K SNC. Under de senaste 24 timmarna handlades SNC mellan $ 29.27 (lägsta) och $ 30.05 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 31.83, medan det lägsta priset någonsin var $ 25.03.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SNC med -0.02% under den senaste timmen och -0.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Syncoin (SNC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 48.26M$ 48.26M $ 48.26M Cirkulationsutbud 43.31K 43.31K 43.31K Totalt utbud 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Det aktuella börsvärdet för Syncoin är $ 1.29M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SNC är 43.31K, med ett totalt utbud på 1618033.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 48.26M.