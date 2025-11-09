BörsDEX+
Livepriset för Symbiosis SyBTC idag är 101,866 USD.SYBTC börsvärdet är 1,073,135 USD. Följ prisuppdateringar för SYBTC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Symbiosis SyBTC Pris (SYBTC)

$101,866
-0.80%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:48:22 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC Pris idag

Livepriset för Symbiosis SyBTC (SYBTC) idag är $ 101,866, med en förändring på 0.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SYBTC till USD är$ 101,866 per SYBTC.

Symbiosis SyBTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,073,135, med ett cirkulerande utbud på 10.55 SYBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades SYBTC mellan $ 101,125 (lägsta) och $ 103,322 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 126,825, medan det lägsta priset någonsin var $ 74,649.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SYBTC med +0.08% under den senaste timmen och -7.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Marknadsinformation

$ 1.07M
--
$ 1.08M
10.55
10.63052336
Det aktuella börsvärdet för Symbiosis SyBTC är $ 1.07M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SYBTC är 10.55, med ett totalt utbud på 10.63052336. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.08M.

Symbiosis SyBTC Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 101,125
lägsta under 24-timmar
$ 103,322
högsta under 24-timmar

$ 101,125
$ 103,322
$ 126,825
$ 74,649
+0.08%

-0.89%

-7.34%

-7.34%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Symbiosis SyBTC till USD $ -920.0820021481.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Symbiosis SyBTC till USD $ -16,773.0925744000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Symbiosis SyBTC till USD $ -8,548.9308778000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Symbiosis SyBTC till USD $ -18,338.50539078802.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -920.0820021481-0.89%
30 dagar$ -16,773.0925744000-16.46%
60 dagar$ -8,548.9308778000-8.39%
90 dagar$ -18,338.50539078802-15.25%

Prisförutsägelse för Symbiosis SyBTC

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SYBTC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Symbiosis SyBTC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Symbiosis SyBTC kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SYBTC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Symbiosis SyBTC Price Prediction.

Vad är Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) resurs

Officiell webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:48:22 (UTC+8)

Utforska mer om Symbiosis SyBTC

