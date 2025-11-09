Swole Chad Doge Pris idag

Livepriset för Swole Chad Doge (SWOGE) idag är --, med en förändring på 20.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SWOGE till USD är-- per SWOGE.

Swole Chad Doge rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 83,787, med ett cirkulerande utbud på 999.71M SWOGE. Under de senaste 24 timmarna handlades SWOGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0021127, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SWOGE med -0.90% under den senaste timmen och -32.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Swole Chad Doge (SWOGE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 83.79K$ 83.79K $ 83.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 83.79K$ 83.79K $ 83.79K Cirkulationsutbud 999.71M 999.71M 999.71M Totalt utbud 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

Det aktuella börsvärdet för Swole Chad Doge är $ 83.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SWOGE är 999.71M, med ett totalt utbud på 999714505.093583. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 83.79K.