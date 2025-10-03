Utforska SwissBorg(BORG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BORG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SwissBorg(BORG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BORG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BORG BORG prisinformation BORG whitepaper BORG officiell webbplats BORG tokenomics BORG Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SwissBorg (BORG) / Tokenomik / SwissBorg (BORG) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SwissBorg(BORG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD swissborg tokenomics Information om swissborg SwissBorg (BORG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SwissBorg(BORG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 545.26M $ 545.26M $ 545.26M Totalt utbud: $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M Cirkulerande utbud $ 982.25M $ 982.25M $ 982.25M FDV (värdering efter full utspädning): $ 545.26M $ 545.26M $ 545.26M Högsta någonsin: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Lägsta någonsin: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Aktuellt pris: $ 0.555205 $ 0.555205 $ 0.555205 Läs mer om priset på SwissBorg(BORG) Köp BORG nu! SwissBorg (BORG) Information What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Officiell webbplats: https://swissborg.com/en/ Whitepaper: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper SwissBorg (BORG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SwissBorg (BORG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BORG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BORG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BORG:s tokenomics, utforska BORG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BORG Vill du veta vart BORG kan vara på väg? På BORG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BORG-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn