SWAY prisinformation SWAY officiell webbplats SWAY tokenomics SWAY Prisförutsägelse Sway Social (SWAY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sway Social(SWAY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 50.60K $ 50.60K $ 50.60K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 49.47M $ 49.47M $ 49.47M FDV (värdering efter full utspädning): $ 102.29K $ 102.29K $ 102.29K Högsta någonsin: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00102288 $ 0.00102288 $ 0.00102288 Läs mer om priset på Sway Social(SWAY) Köp SWAY nu! Sway Social (SWAY) Information Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Sway Social (SWAY) Information Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of 'Likes' or 'Followers' is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of 'following' a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Officiell webbplats: https://clout.art/ Sway Social (SWAY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Sway Social (SWAY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SWAY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SWAY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SWAY:s tokenomics, utforska SWAY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SWAY Vill du veta vart SWAY kan vara på väg? På SWAY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SWAY-tokens prisförutsägelse nu! 