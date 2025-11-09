Suzaku Token Pris (SUZ)
Livepriset för Suzaku Token (SUZ) idag är $ 0.04283663, med en förändring på 2.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUZ till USD är$ 0.04283663 per SUZ.
Suzaku Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,240,480, med ett cirkulerande utbud på 28.96M SUZ. Under de senaste 24 timmarna handlades SUZ mellan $ 0.04238762 (lägsta) och $ 0.04424438 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.204252, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03825575.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SUZ med -0.36% under den senaste timmen och -15.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Suzaku Token är $ 1.24M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUZ är 28.96M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.28M.
-0.36%
-2.58%
-15.52%
-15.52%
Under dagen var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ -0.00113484066271913.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ -0.0166240522.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ -0.0259168379.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.00113484066271913
|-2.58%
|30 dagar
|$ -0.0166240522
|-38.80%
|60 dagar
|$ -0.0259168379
|-60.50%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Suzaku Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
