Suzaku Token Pris idag

Livepriset för Suzaku Token (SUZ) idag är $ 0.04283663, med en förändring på 2.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUZ till USD är$ 0.04283663 per SUZ.

Suzaku Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,240,480, med ett cirkulerande utbud på 28.96M SUZ. Under de senaste 24 timmarna handlades SUZ mellan $ 0.04238762 (lägsta) och $ 0.04424438 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.204252, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03825575.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUZ med -0.36% under den senaste timmen och -15.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Suzaku Token (SUZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Cirkulationsutbud 28.96M 28.96M 28.96M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Suzaku Token är $ 1.24M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUZ är 28.96M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.28M.