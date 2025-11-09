BörsDEX+
Livepriset för Suzaku Token idag är 0.04283663 USD.SUZ börsvärdet är 1,240,480 USD. Följ prisuppdateringar för SUZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Suzaku Token idag är 0.04283663 USD.SUZ börsvärdet är 1,240,480 USD. Följ prisuppdateringar för SUZ till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Suzaku Token Pris (SUZ)

Onoterad

$0.04283663
-2.50%1D
USD
Suzaku Token (SUZ) Live Pris Diagram
Suzaku Token Pris idag

Livepriset för Suzaku Token (SUZ) idag är $ 0.04283663, med en förändring på 2.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUZ till USD är$ 0.04283663 per SUZ.

Suzaku Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,240,480, med ett cirkulerande utbud på 28.96M SUZ. Under de senaste 24 timmarna handlades SUZ mellan $ 0.04238762 (lägsta) och $ 0.04424438 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.204252, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.03825575.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUZ med -0.36% under den senaste timmen och -15.52% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Suzaku Token (SUZ) Marknadsinformation

$ 1.24M
--
$ 4.28M
28.96M
100,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Suzaku Token är $ 1.24M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUZ är 28.96M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.28M.

Suzaku Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.04238762
lägsta under 24-timmar
$ 0.04424438
högsta under 24-timmar

$ 0.04238762
$ 0.04424438
$ 0.204252
$ 0.03825575
-0.36%

-2.58%

-15.52%

-15.52%

Suzaku Token (SUZ) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ -0.00113484066271913.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ -0.0166240522.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ -0.0259168379.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Suzaku Token till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00113484066271913-2.58%
30 dagar$ -0.0166240522-38.80%
60 dagar$ -0.0259168379-60.50%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Suzaku Token

Suzaku Token (SUZ) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUZ $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Suzaku Token (SUZ) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Suzaku Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Suzaku Token (SUZ) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.