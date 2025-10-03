Utforska suwi(SUWI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUWI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska suwi(SUWI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUWI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

suwi (SUWI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om suwi(SUWI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

suwi (SUWI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för suwi(SUWI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 280.03K $ 280.03K $ 280.03K Totalt utbud: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerande utbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 280.03K $ 280.03K $ 280.03K Högsta någonsin: $ 0.03992344 $ 0.03992344 $ 0.03992344 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00027941 $ 0.00027941 $ 0.00027941 Läs mer om priset på suwi(SUWI) Köp SUWI nu! suwi (SUWI) Information ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way! ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. Officiell webbplats: https://suwi.art/ suwi (SUWI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i suwi (SUWI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SUWI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SUWI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SUWI:s tokenomics, utforska SUWI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SUWI Vill du veta vart SUWI kan vara på väg? På SUWI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SUWI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 