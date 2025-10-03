Utforska sUSDa(SUSDA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUSDA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska sUSDa(SUSDA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUSDA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

sUSDa (SUSDA) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 97.37M $ 97.37M $ 97.37M Totalt utbud: $ 96.48M $ 96.48M $ 96.48M Cirkulerande utbud $ 96.48M $ 96.48M $ 96.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 97.37M $ 97.37M $ 97.37M Högsta någonsin: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Lägsta någonsin: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 Aktuellt pris: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009

sUSDa (SUSDA) Information

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

Officiell webbplats: https://www.avalonfinance.xyz/ This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Officiell webbplats: https://www.avalonfinance.xyz/ sUSDa (SUSDA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i sUSDa (SUSDA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SUSDA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SUSDA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SUSDA:s tokenomics, utforska SUSDA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SUSDA Vill du veta vart SUSDA kan vara på väg? På SUSDA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SUSDA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn