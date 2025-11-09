BörsDEX+
Livepriset för SURREAL AI idag är 0 USD.SURREAL börsvärdet är 45,688 USD. Följ prisuppdateringar för SURREAL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SURREAL AI idag är 0 USD.SURREAL börsvärdet är 45,688 USD. Följ prisuppdateringar för SURREAL till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

SURREAL AI Logotyp

SURREAL AI Pris (SURREAL)

Onoterad

1 SURREAL-till-USD pris i realtid:

--
----
+26.10%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
SURREAL AI (SURREAL) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:47:36 (UTC+8)

SURREAL AI Pris idag

Livepriset för SURREAL AI (SURREAL) idag är --, med en förändring på 26.18% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SURREAL till USD är-- per SURREAL.

SURREAL AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 45,688, med ett cirkulerande utbud på 999.95M SURREAL. Under de senaste 24 timmarna handlades SURREAL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SURREAL med -0.11% under den senaste timmen och +46.20% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SURREAL AI (SURREAL) Marknadsinformation

$ 45.69K
$ 45.69K$ 45.69K

--
----

$ 45.69K
$ 45.69K$ 45.69K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,317.781994
999,947,317.781994 999,947,317.781994

Det aktuella börsvärdet för SURREAL AI är $ 45.69K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SURREAL är 999.95M, med ett totalt utbud på 999947317.781994. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 45.69K.

SURREAL AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+26.18%

+46.20%

+46.20%

SURREAL AI (SURREAL) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på SURREAL AI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på SURREAL AI till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på SURREAL AI till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på SURREAL AI till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+26.18%
30 dagar$ 0+46.85%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för SURREAL AI

SURREAL AI (SURREAL) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SURREAL $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SURREAL AI (SURREAL) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SURREAL AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är SURREAL AI (SURREAL)

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

SURREAL AI (SURREAL) resurs

Officiell webbplats

SURREAL AI (SURREAL) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om SURREAL AI

