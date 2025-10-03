Utforska SuperWalk GRND(GRND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SuperWalk GRND(GRND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SuperWalk GRND (GRND) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SuperWalk GRND(GRND), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. SuperWalk GRND (GRND) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SuperWalk GRND(GRND), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 25.78M $ 25.78M $ 25.78M Totalt utbud: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Cirkulerande utbud $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (värdering efter full utspädning): $ 35.98M $ 35.98M $ 35.98M Högsta någonsin: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Lägsta någonsin: $ 0.03583393 $ 0.03583393 $ 0.03583393 Aktuellt pris: $ 0.03643488 $ 0.03643488 $ 0.03643488 Läs mer om priset på SuperWalk GRND(GRND) Köp GRND nu! SuperWalk GRND (GRND) Information SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app ‘Proground’ for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. Maxutbud: Taket för hur många GRND-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GRND:s tokenomics, utforska GRND-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GRND Vill du veta vart GRND kan vara på väg? Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GRND:s tokenomics, utforska GRND-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GRND Vill du veta vart GRND kan vara på väg? På GRND sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn