MEXC Exchange / Kryptopris / Super Meme Fighter (SMF) / Tokenomik / Super Meme Fighter (SMF) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Super Meme Fighter(SMF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 92.59K $ 92.59K $ 92.59K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 123.45K $ 123.45K $ 123.45K Högsta någonsin: $ 0.00114293 $ 0.00114293 $ 0.00114293 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012351 $ 0.00012351 $ 0.00012351 Läs mer om priset på Super Meme Fighter(SMF) Köp SMF nu! Super Meme Fighter (SMF) Information Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It's more than entertainment - it's an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you're here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let's flip the gaming world together! 🚀 We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀 Officiell webbplats: https://supermemefighter.xyz Super Meme Fighter (SMF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Super Meme Fighter (SMF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SMF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SMF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SMF:s tokenomics, utforska SMF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SMF Vill du veta vart SMF kan vara på väg? På SMF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SMF-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn