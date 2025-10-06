Livepriset för Summer Point Token idag är 0.01113994 USD. Följ kursuppdateringar för SUMX-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska SUMX prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Summer Point Token idag är 0.01113994 USD. Följ kursuppdateringar för SUMX-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska SUMX prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Summer Point Token Logotyp

Summer Point Token Pris (SUMX)

1 SUMX-till-USD pris i realtid:

$0.01113781
$0.01113781
-0.80%1D
Summer Point Token (SUMX) Live Pris Diagram
Summer Point Token (SUMX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.11%

-0.87%

-0.37%

-0.37%

Summer Point Token (SUMX) priset i realtid är $0.01113994. Under de senaste 24 timmarna har SUMX handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.01096601 och en högsta nivå på $ 0.01131547, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SUMXs högsta pris genom tiderna är $ 0.01769242, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.01050959.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SUMX förändrats med -0.11% under den senaste timmen, -0.87% under 24 timmar och -0.37% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Marknadsinformation

--
----

Det aktuella börsvärdet för Summer Point Token är $ 10.03M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUMX är 900.00M, med ett totalt utbud på 900000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.03M.

Summer Point Token (SUMX) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Summer Point Token till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Summer Point Token till USD $ -0.0003587483.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Summer Point Token till USD $ -0.0005511084.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Summer Point Token till USD $ -0.003214949290098032.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-0.87%
30 dagar$ -0.0003587483-3.22%
60 dagar$ -0.0005511084-4.94%
90 dagar$ -0.003214949290098032-22.39%

Vad är Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Summer Point Token (SUMX) resurs

Officiell webbplats

Summer Point Token Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Summer Point Token (SUMX) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Summer Point Token (SUMX) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Summer Point Token.

Kontrollera Summer Point Token prisprognosen nu!

SUMX till lokala valutor

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics

Förståelsen för Summer Point Token(SUMX):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om SUMX-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Summer Point Token (SUMX)

Hur mycket är Summer Point Token (SUMX) värd idag?
Livepriset för SUMX i USD är 0.01113994 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella SUMX-till-USD-priset?
Det aktuella priset för SUMX till USD är $ 0.01113994. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Summer Point Token?
Börsvärdet för SUMX är $ 10.03M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av SUMX?
Det cirkulerande utbudet av SUMX är 900.00M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för SUMX?
SUMX uppnådde ett ATH-pris på 0.01769242 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för SUMX
SUMX såg ett lägstapris på 0.01050959 USD.
Vad är handelsvolymen för SUMX?
Live 24-timmars handelsvolym för SUMX är -- USD.
Kommer SUMX att gå högre i år?
SUMX kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in SUMX prisprognosen för en mer djupgående analys.
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.