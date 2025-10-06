Summer Point Token (SUMX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.01096601 $ 0.01096601 $ 0.01096601 lägsta under 24-timmar $ 0.01131547 $ 0.01131547 $ 0.01131547 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.01096601$ 0.01096601 $ 0.01096601 högsta under 24-timmar $ 0.01131547$ 0.01131547 $ 0.01131547 All Time High $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Lägsta pris $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Prisförändring (1H) -0.11% Prisändring (1D) -0.87% Prisändring (7D) -0.37% Prisändring (7D) -0.37%

Summer Point Token (SUMX) priset i realtid är $0.01113994. Under de senaste 24 timmarna har SUMX handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.01096601 och en högsta nivå på $ 0.01131547, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. SUMXs högsta pris genom tiderna är $ 0.01769242, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.01050959.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har SUMX förändrats med -0.11% under den senaste timmen, -0.87% under 24 timmar och -0.37% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Cirkulationsutbud 900.00M 900.00M 900.00M Totalt utbud 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Summer Point Token är $ 10.03M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUMX är 900.00M, med ett totalt utbud på 900000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.03M.