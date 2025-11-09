Suiswap Pris idag

Livepriset för Suiswap (SSWP) idag är --, med en förändring på 2.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SSWP till USD är-- per SSWP.

Suiswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 69,793, med ett cirkulerande utbud på 10.00B SSWP. Under de senaste 24 timmarna handlades SSWP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00458571, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SSWP med -0.14% under den senaste timmen och +1.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Suiswap (SSWP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 69.79K$ 69.79K $ 69.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 69.79K$ 69.79K $ 69.79K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

