Suiswap Pris (SSWP)
Livepriset för Suiswap (SSWP) idag är --, med en förändring på 2.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SSWP till USD är-- per SSWP.
Suiswap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 69,793, med ett cirkulerande utbud på 10.00B SSWP. Under de senaste 24 timmarna handlades SSWP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00458571, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SSWP med -0.14% under den senaste timmen och +1.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Suiswap är $ 69.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SSWP är 10.00B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 69.79K.
-0.14%
-2.54%
+1.25%
+1.25%
Under dagen var prisförändringen på Suiswap till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Suiswap till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Suiswap till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Suiswap till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-2.54%
|30 dagar
|$ 0
|-38.87%
|60 dagar
|$ 0
|-50.78%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Suiswap potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.
The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:
Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.
Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.
Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.
Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.
Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.
