Utforska SUINAMI(NAMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NAMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska SUINAMI(NAMI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NAMI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om NAMI NAMI prisinformation NAMI officiell webbplats NAMI tokenomics NAMI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / SUINAMI (NAMI) / Tokenomik / SUINAMI (NAMI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om SUINAMI(NAMI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD suinami tokenomics Information om suinami SUINAMI (NAMI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SUINAMI(NAMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 56.76K $ 56.76K $ 56.76K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 56.76K $ 56.76K $ 56.76K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på SUINAMI(NAMI) Köp NAMI nu! SUINAMI (NAMI) Information SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have. SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have. Officiell webbplats: https:/www.suinami.wtf SUINAMI (NAMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i SUINAMI (NAMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NAMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NAMI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NAMI:s tokenomics, utforska NAMI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NAMI Vill du veta vart NAMI kan vara på väg? På NAMI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NAMI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn