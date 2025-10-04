Utforska Suiba Inu(SUIB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUIB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Suiba Inu(SUIB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUIB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

SUIB prisinformation SUIB officiell webbplats SUIB tokenomics SUIB Prisförutsägelse Suiba Inu (SUIB) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Suiba Inu(SUIB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Suiba Inu (SUIB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Suiba Inu(SUIB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 111.27K $ 111.27K $ 111.27K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 111.27K $ 111.27K $ 111.27K Högsta någonsin: $ 0.00467352 $ 0.00467352 $ 0.00467352 Lägsta någonsin: $ 0.00008589 $ 0.00008589 $ 0.00008589 Aktuellt pris: $ 0.00011095 $ 0.00011095 $ 0.00011095 Läs mer om priset på Suiba Inu(SUIB) Köp SUIB nu! Suiba Inu (SUIB) Information Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. Officiell webbplats: https://www.suibacoin.com/ Suiba Inu (SUIB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Suiba Inu (SUIB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SUIB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SUIB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 