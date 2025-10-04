Sui Universe (SU) Tokenomics
Sui Universe (SU) Information
Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space.
Core Vision
Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment.
Sui Universe (SU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Sui Universe (SU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
