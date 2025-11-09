SUI Desci Agents Pris idag

Livepriset för SUI Desci Agents (DESCI) idag är --, med en förändring på 0.20% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DESCI till USD är-- per DESCI.

SUI Desci Agents rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 57,989, med ett cirkulerande utbud på 623.85M DESCI. Under de senaste 24 timmarna handlades DESCI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02488851, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DESCI med +1.21% under den senaste timmen och +60.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

SUI Desci Agents (DESCI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 57.99K$ 57.99K $ 57.99K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 92.95K$ 92.95K $ 92.95K Cirkulationsutbud 623.85M 623.85M 623.85M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för SUI Desci Agents är $ 57.99K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DESCI är 623.85M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 92.95K.