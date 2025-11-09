Sui DePIN Pris (SUIDEPIN)
Livepriset för Sui DePIN (SUIDEPIN) idag är --, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUIDEPIN till USD är-- per SUIDEPIN.
Sui DePIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,629, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SUIDEPIN. Under de senaste 24 timmarna handlades SUIDEPIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02374623, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SUIDEPIN med -- under den senaste timmen och -4.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Sui DePIN är $ 49.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUIDEPIN är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.63K.
--
-1.63%
-4.21%
-4.21%
Under dagen var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.63%
|30 dagar
|$ 0
|-88.03%
|60 dagar
|$ 0
|-11.83%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Sui DePIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
