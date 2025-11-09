BörsDEX+
Livepriset för Sui DePIN idag är 0 USD.SUIDEPIN börsvärdet är 49,629 USD. Följ prisuppdateringar för SUIDEPIN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om SUIDEPIN

SUIDEPIN prisinformation

Vad är SUIDEPIN

SUIDEPIN officiell webbplats

SUIDEPIN tokenomics

SUIDEPIN Prisförutsägelse

Sui DePIN Logotyp

Sui DePIN Pris (SUIDEPIN)

Onoterad

1 SUIDEPIN-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.60%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:47:27 (UTC+8)

Sui DePIN Pris idag

Livepriset för Sui DePIN (SUIDEPIN) idag är --, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUIDEPIN till USD är-- per SUIDEPIN.

Sui DePIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,629, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SUIDEPIN. Under de senaste 24 timmarna handlades SUIDEPIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02374623, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SUIDEPIN med -- under den senaste timmen och -4.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Sui DePIN (SUIDEPIN) Marknadsinformation

$ 49.63K
$ 49.63K$ 49.63K

--
----

$ 49.63K
$ 49.63K$ 49.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Sui DePIN är $ 49.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUIDEPIN är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.63K.

Sui DePIN Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.63%

-4.21%

-4.21%

Sui DePIN (SUIDEPIN) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Sui DePIN till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.63%
30 dagar$ 0-88.03%
60 dagar$ 0-11.83%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Sui DePIN

Sui DePIN (SUIDEPIN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUIDEPIN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Sui DePIN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Sui DePIN (SUIDEPIN) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Sui DePIN

Hur mycket kommer 1 Sui DePIN att vara värd år 2030?
Om Sui DePIN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Sui DePIN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:47:27 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Sui DePIN

Friskrivning

