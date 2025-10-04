Utforska Sui Chad(CHAD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHAD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Sui Chad(CHAD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CHAD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CHAD CHAD prisinformation CHAD officiell webbplats CHAD tokenomics CHAD Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Sui Chad (CHAD) / Tokenomik / Sui Chad (CHAD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Sui Chad(CHAD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD sui-chad tokenomics Information om sui-chad Sui Chad (CHAD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Sui Chad(CHAD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 35.10K $ 35.10K $ 35.10K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 35.10K $ 35.10K $ 35.10K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Sui Chad(CHAD) Köp CHAD nu! Sui Chad (CHAD) Information The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success. The Bald, Bold and Blue Chad of Sui Sui Chad is a community-driven meme token on the Sui Network, built to embody the spirit of the "Chad" archetype—confident, bold, and resilient. What began as a simple meme token evolved into a powerful movement when the community took over after the original developer left. Now, Sui Chad stands as a symbol of unity, strength, and the raw power of collaboration. Led by the iconic "Bald, Bold, and Blue" Chad, the project rallies the strongest meme cult army on the Sui blockchain, fostering growth, dominance, and solidarity. More than just a meme, Sui Chad is a community-driven force for innovation, fun, and shared success. Officiell webbplats: https://suichad.com Sui Chad (CHAD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Sui Chad (CHAD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CHAD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CHAD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CHAD:s tokenomics, utforska CHAD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CHAD Vill du veta vart CHAD kan vara på väg? På CHAD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CHAD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn