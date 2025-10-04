Utforska Suckypanther(SUCKYP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUCKYP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Suckypanther(SUCKYP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SUCKYP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Suckypanther (SUCKYP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Suckypanther(SUCKYP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 19.54K $ 19.54K $ 19.54K Totalt utbud: $ 949.13M $ 949.13M $ 949.13M Cirkulerande utbud $ 949.13M $ 949.13M $ 949.13M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.54K $ 19.54K $ 19.54K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Suckypanther(SUCKYP) Köp SUCKYP nu! Suckypanther (SUCKYP) Information The sucky panther is one of the most famous 'Bad' tattoos out there that has been revisted and reinvented more times than any other bad tattoo! Join the movement! We are creating something never done before. A bad tattoo related meme coin! Recently we just concluded out volume and trend bot which allows project to get more visibility and trend all over the crypto space when it comes to volume, and now that serves as the best utility this era, bigger information coming in, we just want to keep up the momentum and let the new fall in right places🔥 Officiell webbplats: https://suckypanthersol.com/ Suckypanther (SUCKYP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Suckypanther (SUCKYP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SUCKYP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SUCKYP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SUCKYP:s tokenomics, utforska SUCKYP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SUCKYP Vill du veta vart SUCKYP kan vara på väg? På SUCKYP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SUCKYP-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn