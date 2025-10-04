Subsocial (SUB) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Subsocial(SUB), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:27:12 (UTC+8)
USD

Subsocial (SUB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Subsocial(SUB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 139.93K
$ 139.93K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 845.65M
$ 845.65M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 166.22K
$ 166.22K
Högsta någonsin:
$ 0.0166979
$ 0.0166979
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00016546
$ 0.00016546

Subsocial (SUB) Information

Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future.

Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi.

Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders.

Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees.

Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms.

One of the key points of Subsocial compared to other Web3 social projects is that it is built on Polkadot, providing sovereignty and allowing it to be custom-built for social use cases, while still being part of a thriving ecosystem. Polkadot allows Subsocial to communicate with other chains without traditional bridges that are slow and expensive. Compared to other social projects, Subsocial has the best of both worlds: customizability, and ecosystem access.

Officiell webbplats:
https://subsocial.network/
Whitepaper:
https://docs.subsocial.network/docs/basics/

Subsocial (SUB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Subsocial (SUB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SUB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SUB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SUB:s tokenomics, utforska SUB-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SUB

Vill du veta vart SUB kan vara på väg? På SUB sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

