Subsocial (SUB) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Subsocial(SUB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 139.93K $ 139.93K $ 139.93K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 845.65M $ 845.65M $ 845.65M FDV (värdering efter full utspädning): $ 166.22K $ 166.22K $ 166.22K Högsta någonsin: $ 0.0166979 $ 0.0166979 $ 0.0166979 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00016546 $ 0.00016546 $ 0.00016546 Läs mer om priset på Subsocial(SUB) Köp SUB nu! Subsocial (SUB) Information Subsocial is a next generation content monetization and social networking platform, allowing anyone to build innovative social applications on top of a shared social layer, where users truly own their connections, data, and profiles. With monetization features like Creator Staking working to boost network growth and curation, Subsocial provides the foundation for the social apps of the future. Subsocial runs on top of the Polkadot network, providing it with robust security, and allowing it to easily communicate with other chains. By leveraging this approach, Subsocial is able to be custom-built for social functionality (providing benefits such as low fees), while still being part of an ecosystem and having access to other types of applications, like DeFi. Built with the Polkadot SDK, Subsocial features a truly decentralized on-chain treasury and governance system, and possesses the ability to upgrade without forking, according to the will of SUB token holders. Subsocial's native token SUB allows users to participate in on-chain governance, manage the treasury, register Subsocial Usernames, stake to their favorite creators, create content and applications, and create Energy to lower transaction fees. Subsocial is Polkadot's social layer. It’s an open platform constructed with the Polkadot SDK to build social primitives (such as posts, profiles, comments, likes, etc.) and the IPFS decentralized file system to handle storage. It is censorship-resistant and has built-in monetization mechanisms. Maxutbud: Taket för hur många SUB-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SUB:s tokenomics, utforska SUB-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SUB Vill du veta vart SUB kan vara på väg? Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.