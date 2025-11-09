Livepriset för STUPID INU idag är 0 USD.STUPID börsvärdet är 170,829 USD. Följ prisuppdateringar för STUPID till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för STUPID INU idag är 0 USD.STUPID börsvärdet är 170,829 USD. Följ prisuppdateringar för STUPID till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för STUPID INU (STUPID) idag är --, med en förändring på 7.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STUPID till USD är-- per STUPID.
STUPID INU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 170,829, med ett cirkulerande utbud på 999.45M STUPID. Under de senaste 24 timmarna handlades STUPID mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0068393, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig STUPID med -0.58% under den senaste timmen och -4.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
STUPID INU (STUPID) Marknadsinformation
$ 170.83K
--
$ 170.83K
999.45M
999,446,344.644646
Det aktuella börsvärdet för STUPID INU är $ 170.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STUPID är 999.45M, med ett totalt utbud på 999446344.644646. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 170.83K.
STUPID INU Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0
$ 0.0068393
$ 0
-0.58%
-7.04%
-4.59%
-4.59%
STUPID INU (STUPID) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på STUPID INU till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på STUPID INU till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på STUPID INU till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på STUPID INU till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-7.04%
30 dagar
$ 0
-33.43%
60 dagar
$ 0
-43.99%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för STUPID INU
STUPID INU (STUPID) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för STUPID $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
STUPID INU (STUPID) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på STUPID INU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som STUPID INU kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för STUPID prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på STUPID INU Price Prediction.
Vad är STUPID INU (STUPID)
STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.
Hur mycket kommer 1 STUPID INU att vara värd år 2030?
Om STUPID INU skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella STUPID INU-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar STUPID INU idag?
Priset för STUPID INU är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är STUPID INU fortfarande en bra investering?
STUPID INU förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i STUPID, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för STUPID INU?
STUPID INU till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på STUPID INU?
Livepriset för STUPID uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för STUPID INU i den valuta du föredrar, besök STUPID Pris för mer information.
Vad påverkar priset för STUPID INU?
Priset på STUPID påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för STUPID på MEXC?
Kommer STUPID INU-priset att stiga i år?
STUPID INU priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för STUPID INU (STUPID) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:47:19 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.