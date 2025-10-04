Utforska StrongHands(SHND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska StrongHands(SHND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SHND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

StrongHands (SHND) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om StrongHands(SHND), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 97.67K $ 97.67K $ 97.67K Totalt utbud: $ 20.38B $ 20.38B $ 20.38B Cirkulerande utbud $ 20.38B $ 20.38B $ 20.38B FDV (värdering efter full utspädning): $ 97.67K $ 97.67K $ 97.67K Högsta någonsin: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på StrongHands(SHND) Köp SHND nu! StrongHands (SHND) Information StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Officiell webbplats: https://www.stronghands.io/ Whitepaper: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf StrongHands (SHND) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i StrongHands (SHND) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SHND-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SHND-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SHND:s tokenomics, utforska SHND-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SHND Vill du veta vart SHND kan vara på väg? 