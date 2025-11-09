Striker League Pris idag

Livepriset för Striker League (MBS) idag är $ 0.00107514, med en förändring på 3.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MBS till USD är$ 0.00107514 per MBS.

Striker League rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 672,416, med ett cirkulerande utbud på 625.44M MBS. Under de senaste 24 timmarna handlades MBS mellan $ 0.00103124 (lägsta) och $ 0.00108131 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.58, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MBS med -0.28% under den senaste timmen och +5.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Striker League (MBS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 672.42K$ 672.42K $ 672.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Cirkulationsutbud 625.44M 625.44M 625.44M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

