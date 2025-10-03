Utforska Stride Staked Juno(STJUNO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STJUNO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Stride Staked Juno(STJUNO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STJUNO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 184.81K $ 184.81K $ 184.81K Totalt utbud: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Cirkulerande utbud $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M FDV (värdering efter full utspädning): $ 184.81K $ 184.81K $ 184.81K Högsta någonsin: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Lägsta någonsin: $ 0.087989 $ 0.087989 $ 0.087989 Aktuellt pris: $ 0.106559 $ 0.106559 $ 0.106559 Läs mer om priset på Stride Staked Juno(STJUNO) Köp STJUNO nu! Stride Staked Juno (STJUNO) Information Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there. Officiell webbplats: https://www.stride.zone/ Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Stride Staked Juno (STJUNO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STJUNO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STJUNO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår STJUNO:s tokenomics, utforska STJUNO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för STJUNO Vill du veta vart STJUNO kan vara på väg? På STJUNO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se STJUNO-tokens prisförutsägelse nu! 