Strategic ETH Reserve Pris idag

Livepriset för Strategic ETH Reserve (SΞR) idag är --, med en förändring på 1.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SΞR till USD är-- per SΞR.

Strategic ETH Reserve rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,730.2, med ett cirkulerande utbud på 100.00M SΞR. Under de senaste 24 timmarna handlades SΞR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.283912, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SΞR med -- under den senaste timmen och -72.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Strategic ETH Reserve är $ 15.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SΞR är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.73K.