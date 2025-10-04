Utforska Store of Value(VAL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VAL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Store of Value(VAL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om VAL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Store of Value (VAL) / Tokenomik / Store of Value (VAL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Store of Value(VAL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Store of Value (VAL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Store of Value(VAL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 87.04K $ 87.04K $ 87.04K Totalt utbud: $ 984.92M $ 984.92M $ 984.92M Cirkulerande utbud $ 984.92M $ 984.92M $ 984.92M FDV (värdering efter full utspädning): $ 87.04K $ 87.04K $ 87.04K Högsta någonsin: $ 0.00191817 $ 0.00191817 $ 0.00191817 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Store of Value(VAL) Köp VAL nu! Store of Value (VAL) Information Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. Officiell webbplats: https://valmeme.com Whitepaper: https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto Store of Value (VAL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Store of Value (VAL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet VAL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många VAL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår VAL:s tokenomics, utforska VAL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för VAL Vill du veta vart VAL kan vara på väg? På VAL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se VAL-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn