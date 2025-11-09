Stool Prisondente Pris idag

Livepriset för Stool Prisondente (JAILSTOOL) idag är $ 0.00217745, med en förändring på 1.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för JAILSTOOL till USD är$ 0.00217745 per JAILSTOOL.

Stool Prisondente rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,177,125, med ett cirkulerande utbud på 999.85M JAILSTOOL. Under de senaste 24 timmarna handlades JAILSTOOL mellan $ 0.00217393 (lägsta) och $ 0.00227798 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.217874, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00202966.

I kortsiktigt resultat, rörde sig JAILSTOOL med +0.01% under den senaste timmen och -11.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Cirkulationsutbud 999.85M 999.85M 999.85M Totalt utbud 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Det aktuella börsvärdet för Stool Prisondente är $ 2.18M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av JAILSTOOL är 999.85M, med ett totalt utbud på 999853822.11. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.18M.