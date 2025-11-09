Stonks Pris idag

Livepriset för Stonks (STNK) idag är $ 16.44, med en förändring på 14.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STNK till USD är$ 16.44 per STNK.

Stonks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,570,753, med ett cirkulerande utbud på 581.91K STNK. Under de senaste 24 timmarna handlades STNK mellan $ 14.14 (lägsta) och $ 17.56 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 370.17, medan det lägsta priset någonsin var $ 7.81.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STNK med +1.13% under den senaste timmen och +0.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Stonks (STNK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.57M$ 9.57M $ 9.57M Cirkulationsutbud 581.91K 581.91K 581.91K Totalt utbud 581,910.275675552 581,910.275675552 581,910.275675552

