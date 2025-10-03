Utforska STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GST-ETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GST-ETH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om GST-ETH GST-ETH prisinformation GST-ETH officiell webbplats GST-ETH tokenomics GST-ETH Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) / Tokenomik / STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD stepn-green-satoshi-token-on-eth tokenomics Information om stepn-green-satoshi-token-on-eth STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 403.04K $ 403.04K $ 403.04K Totalt utbud: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M Cirkulerande utbud $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M FDV (värdering efter full utspädning): $ 403.04K $ 403.04K $ 403.04K Högsta någonsin: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Lägsta någonsin: $ 0.00469361 $ 0.00469361 $ 0.00469361 Aktuellt pris: $ 0.00477913 $ 0.00477913 $ 0.00477913 Läs mer om priset på STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH) Köp GST-ETH nu! STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Information What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Officiell webbplats: https://stepn.com/ STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GST-ETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GST-ETH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GST-ETH:s tokenomics, utforska GST-ETH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GST-ETH Vill du veta vart GST-ETH kan vara på väg? På GST-ETH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GST-ETH-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn