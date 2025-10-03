Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics
Step Staked SOL (STEPSOL) Information
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more.
Step also owns and operates many sub-projects and brands including:
Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data.
NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website.
SolanaFloor - Solana No.1 News Source
Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey.
Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels.
The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Step Staked SOL (STEPSOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet STEPSOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många STEPSOL-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
