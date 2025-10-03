Utforska Step Staked SOL(STEPSOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STEPSOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Step Staked SOL(STEPSOL) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STEPSOL-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Step Staked SOL(STEPSOL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Step Staked SOL(STEPSOL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 441.79K $ 441.79K $ 441.79K Totalt utbud: $ 1.89K $ 1.89K $ 1.89K Cirkulerande utbud $ 1.89K $ 1.89K $ 1.89K FDV (värdering efter full utspädning): $ 441.79K $ 441.79K $ 441.79K Högsta någonsin: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 Lägsta någonsin: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 Aktuellt pris: $ 234.27 $ 234.27 $ 234.27 Läs mer om priset på Step Staked SOL(STEPSOL) Köp STEPSOL nu! Step Staked SOL (STEPSOL) Information Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. Officiell webbplats: https://www.step.finance/ Whitepaper: https://docs.step.finance/ Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Step Staked SOL (STEPSOL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STEPSOL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STEPSOL-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår STEPSOL:s tokenomics, utforska STEPSOL-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för STEPSOL Vill du veta vart STEPSOL kan vara på väg? På STEPSOL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 