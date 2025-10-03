Utforska StellaSwap(STELLA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STELLA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska StellaSwap(STELLA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om STELLA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

StellaSwap (STELLA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om StellaSwap(STELLA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

StellaSwap (STELLA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för StellaSwap(STELLA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Totalt utbud: $ 113.09M $ 113.09M $ 113.09M Cirkulerande utbud $ 113.09M $ 113.09M $ 113.09M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Högsta någonsin: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Lägsta någonsin: $ 0.00307518 $ 0.00307518 $ 0.00307518 Aktuellt pris: $ 0.03712574 $ 0.03712574 $ 0.03712574 Läs mer om priset på StellaSwap(STELLA) Köp STELLA nu! StellaSwap (STELLA) Information StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. Officiell webbplats: https://stellaswap.com/ StellaSwap (STELLA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i StellaSwap (STELLA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet STELLA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många STELLA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 