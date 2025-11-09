Steam22 Pris idag

Livepriset för Steam22 (STM) idag är $ 0.112974, med en förändring på 1.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STM till USD är$ 0.112974 per STM.

Steam22 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,280,169, med ett cirkulerande utbud på 100.00M STM. Under de senaste 24 timmarna handlades STM mellan $ 0.111926 (lägsta) och $ 0.115666 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.120693, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01789341.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STM med +0.11% under den senaste timmen och -1.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Steam22 (STM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

