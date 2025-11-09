stBGT Pris idag

Livepriset för stBGT (STBGT) idag är $ 1.64, med en förändring på 0.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STBGT till USD är$ 1.64 per STBGT.

stBGT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 301,846, med ett cirkulerande utbud på 183.99K STBGT. Under de senaste 24 timmarna handlades STBGT mellan $ 1.59 (lägsta) och $ 1.68 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.05, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.41.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STBGT med -0.43% under den senaste timmen och -9.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

stBGT (STBGT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 301.85K$ 301.85K $ 301.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 301.85K$ 301.85K $ 301.85K Cirkulationsutbud 183.99K 183.99K 183.99K Totalt utbud 183,987.7916597658 183,987.7916597658 183,987.7916597658

